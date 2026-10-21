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Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118

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Aktienplatzierung 21.10.2026 09:31:00

Zug-Estates-Aktie knickt ein: Grossaktionär trennt sich von Aktienpaket

Zug-Estates-Aktie knickt ein: Grossaktionär trennt sich von Aktienpaket

Ein Grossaktionär von Zug Estates hat sich wie angekündigt von seinem Aktienpaket getrennt.

Zug Estates
207.00 CHF -6.76%
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Die Wemaco Invest von Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber hat insgesamt 60'392 Namenaktien B zu einem Preis von 2070 Franken je Aktie bei institutionellen Investoren platziert.

Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das am Dienstag nach Börsenschluss eingeleitet und über Nacht abgeschlossen wurde, wie Zug Estates am Mittwoch mitteilte. Der Platzierungspreis lag damit 8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 2250 Franken.

Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz der Namenaktien B von bisher 62,7 auf rund 75 Prozent. Wemaco Invest hält nach Abschluss der Platzierung keine Namenaktien B von Zug Estates mehr. Dem Immobilienunternehmen selbst fliessen keine Mittel zu, da ausschliesslich bestehende Aktien verkauft wurden.

Die Zug-Estates-Aktie notiert im SOX-Handel zeitweise 3,95 Prozent im Minus bei 2'161,22 Franken.

yz/cg

Zug (awp)

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SMI-Kurs: 14’439.54 21.10.2026 09:22:44
Long 13’813.59 19.16 S05FBU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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