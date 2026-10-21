Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Aktienplatzierung
|
21.10.2026 09:31:00
Zug-Estates-Aktie knickt ein: Grossaktionär trennt sich von Aktienpaket
Ein Grossaktionär von Zug Estates hat sich wie angekündigt von seinem Aktienpaket getrennt.
Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das am Dienstag nach Börsenschluss eingeleitet und über Nacht abgeschlossen wurde, wie Zug Estates am Mittwoch mitteilte. Der Platzierungspreis lag damit 8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 2250 Franken.
Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz der Namenaktien B von bisher 62,7 auf rund 75 Prozent. Wemaco Invest hält nach Abschluss der Platzierung keine Namenaktien B von Zug Estates mehr. Dem Immobilienunternehmen selbst fliessen keine Mittel zu, da ausschliesslich bestehende Aktien verkauft wurden.
Die Zug-Estates-Aktie notiert im SOX-Handel zeitweise 3,95 Prozent im Minus bei 2'161,22 Franken.
yz/cg
Zug (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zug Estates Holding
Analysen zu Zug Estates Holding
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. Die Märkte in Asien präsentieren sich zur Wochenmitte uneins.