Zug-Estates-Aktie knickt ein: Grossaktionär trennt sich von Aktienpaket

Die Wemaco Invest von Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber hat insgesamt 60'392 Namenaktien B zu einem Preis von 2070 Franken je Aktie bei institutionellen Investoren platziert.

Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das am Dienstag nach Börsenschluss eingeleitet und über Nacht abgeschlossen wurde, wie Zug Estates am Mittwoch mitteilte. Der Platzierungspreis lag damit 8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 2250 Franken.

Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz der Namenaktien B von bisher 62,7 auf rund 75 Prozent. Wemaco Invest hält nach Abschluss der Platzierung keine Namenaktien B von Zug Estates mehr. Dem Immobilienunternehmen selbst fliessen keine Mittel zu, da ausschliesslich bestehende Aktien verkauft wurden.

Die Zug-Estates-Aktie notiert im SOX-Handel zeitweise 3,95 Prozent im Minus bei 2'161,22 Franken.

yz/cg

Zug (awp)