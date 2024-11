Zürich Anlagestiftung nimmt Franken in Millionenhöhe auf - Aktie gewinnt

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, war die Nachfrage von Schweizer Investoren sehr hoch, was zu einer deutlichen Überzeichnung führte.

Das neue Kapital soll für den Kauf von Liegenschaften in Genf, Zürich, Lausanne und Bern verwendet werden. Dabei haben sowohl bestehende Anleger von ihrem Vorzugsrecht Gebrauch gemacht als auch zahlreiche neue Investoren die Anlagestiftung gewählt.

Die Zürich Anlagestiftung wertet das starke Interesse als Vertrauensbeweis in ihre Immobilien-Anlagegruppe und langfristige Strategie. Das neue Liegenschaftsportfolio fügt sich laut Unternehmen gut in das Bestandsportfolio ein und punktet mit "erstklassigen" Wohnlagen sowie guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

awp-robot/kw

Die Zurich Insurance-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 0,34 Prozent höher bei 528,20 Franken.

Zürich (awp)