Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’332 0.2%  DAX 25’441 1.0%  Euro 0.9254 0.1%  EStoxx50 6’120 0.9%  Gold 4’028 0.6%  Bitcoin 66’450 1.0%  Dollar 0.8271 0.2%  Öl 116.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
JP Morgan Chase & Co. gibt Vonovia SE-Aktie Overweight
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Suche...
26.10.2026 16:39:36

Zürcher Kantonsrat ärgert sich über ignorierten Axpo-Lohndeckel

Zürich (awp/sda) - Eine Mehrheit im Zürcher Kantonsparlament fühlt sich von der Axpo-Chefetage verschaukelt: Der geforderte Lohndeckel sei mit einem "Buebetrickli" ausgehebelt worden. Nun soll sich der Regierungsrat weiter für eine harte Obergrenze einsetzen.

Die Empörung war gross, als vor zwei Jahren publik wurde, dass der Lohn des Axpo-Chefs Christoph Brand auf 1,8 Millionen Franken stieg. "Öffentlich ist das nicht nachvollziehbar", sagte der Grüne Baudirektor Martin Neukom am Montag im Parlament. "Vor allem so kurz nach dem Rettungsschirm des Bundes."

In mehreren Kantonen forderten die Parlamente daraufhin einen Lohndeckel von einer Million Franken. Auch in Zürich überwies der Kantonsrat einen entsprechenden Vorstoss. Die Forderung wurde jedoch nicht umgesetzt: Zwar korrigierte die Axpo die Cheflöhne nach unten, aber nicht im geforderten Ausmass.

"Ein klassisches Buebetrickli"

"Das war ein klassisches Buebetrickli", sagte EVP-Kantonsrat Daniel Sommer (Affoltern am Albis). "Offiziell senkt man die Löhne, aber erhöht klammheimlich die Pensionskassenbeiträge." So schaffte es Brand doch wieder weit über eine Million.

Die Zürcher Delegation, dazu gehört Baudirektor Martin Neukom, lehnte das neue Vergütungsmodell an der Axpo-Generalversammlung zwar ab. Der Aktionär Zürich hatte damit jedoch keinen Erfolg. Die Mehrheit der Generalversammlung bewilligte die Vergütungen.

Am Montag entschied das Parlament deshalb mit 118 zu 52 Stimmen, das Postulat für den Lohndeckel zwar abzuschreiben - aber mit abweichender Stellungnahme, weil das Anliegen nicht umgesetzt wurde. Das bedeutet, dass sich Neukom weiterhin für einen Lohndeckel von maximal einer Million Franken einsetzen muss, wobei die Pensionskassenbeiträge dieses Mal darin enthalten sein müssen.

"Eine Million, keinen Franken mehr"

"Wir stärken ihm den Rücken", sagte Tobias Weidmann (SVP, Hettlingen). Der Zürcher Regierungsrat und die Elektrizitätswerke des Kantons EKZ sollen den Lohndeckel gemeinsam mit anderen Kantonen durchsetzen. "Eine Million, keinen Franken mehr."

Zufrieden zeigten sich hingegen FDP und GLP. "Auch wir fanden die Vergütungen so kurz nach dem Rettungsschirm des Bundes daneben", sagte Daniel Rentsch (GLP). Es habe aber eine "echte Korrektur" gegeben. "Der Druck aus den Parlamenten hat gewirkt." Deshalb stimmte die GLP dafür, den Vorstoss normal abzuschreiben.

Gleicher Meinung war die FDP. Auch sie habe damals ihre Erwartungen kundgetan."Erwartungsgemäss wollen wir aber weniger stark in die Wirtschaftsfreiheit eingreifen", sagte Sarah Fuchs (Meilen).

mk/

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Heute 19 Uhr: Futures-Optionen auf S&P 500, Gold & Öl live
09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’125.74 19.54 SDBWJU
Short 15’431.55 13.77 S1B4JU
Short 16’051.56 8.63 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.95 S6E2BU
Long 13’605.06 13.91 SJBE2U
Long 13’028.90 8.93 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.