Zürcher Kantonalbank wird Hauptpartnerin des Technoramas

Winterthur (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) unterstützt den geplanten Ausbau des interaktiven Wissenschaftsmuseums Technorama in Winterthur und wird ab 2029 dessen Hauptpartnerin. Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt, teilten die Bank und das Technorama am Dienstag mit.

Die ZKB leistet den Angaben zufolge einen "namhaften" finanziellen Beitrag als Schenkung an das Bauprojekt und geht zudem eine mehrjährige Sponsoringpartnerschaft ein. Zur Höhe der Beiträge wurden keine Angaben gemacht.

Das Projekt "Technorama 2050" kostet laut Angaben der Stadt Winterthur insgesamt rund 60 Millionen Franken. Das Science Center soll umfassend erneuert und erweitert werden. Geplant sind unter anderem zusätzliche Flächen, ein grösseres Restaurant und eine neue zentrale Piazza. Die Arbeiten sollen bis 2030 abgeschlossen sein.

Knapp 80 Prozent der Bausumme sind laut Technorama bereits finanziert. Die Stadt Winterthur will vier Millionen Franken beisteuern, vom Kanton Zürich sind 14 Millionen vorgesehen. Für die noch fehlenden Mittel sucht das Technorama weitere Partner. Das Technorama zählt jährlich rund 360'000 Besucher.

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