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26.10.2026 15:20:10
Zürcher Investmentboutique holt UBS-Analysten
Die Zürcher Investmentboutique Arvy baut ihre Marktanalyse aus und arbeitet künftig mit dem langjährigen UBS-Analysten Michael Riesner zusammen. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen seinen Verwaltungsrat mit einem erfahrenen Private Banker.
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Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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|UBS Aktie News: UBS zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
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23.10.26
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23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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