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26.10.2026 15:20:10

Zürcher Investmentboutique holt UBS-Analysten

UBS
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Arvy arbeitet neu mit Global Macro Cycle Partners (GMCP), das von Michael Riesner gegründet wurde. (Bild zVg)

Die Zürcher Investmentboutique Arvy baut ihre Marktanalyse aus und arbeitet künftig mit dem langjährigen UBS-Analysten Michael Riesner zusammen. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen seinen Verwaltungsrat mit einem erfahrenen Private Banker.

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2015 15.12.2028 151874476
Long 12.3718 19.03.2027 156034443
Long 965 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2538 17.09.2027 160910942
Short 11.6265 17.12.2027 156564487
Short 965 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4806 10.90 156565059
Long 12.4516 5.42 156564132
Long 20.3158 2.22 156945240
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2811 11.14 160910644
Short 8.5756 8.87 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.14 57946586
Long 10 -10.51 147182344
Long 12 -39.56 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’079.17 19.68 SMYBKU
Short 15’404.11 13.91 SGB0YU
Short 15’983.20 8.87 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’532.19 26.10.2026 16:15:32
Long 13’890.28 19.81 SILDBU
Long 13’576.18 13.77 SJB42U
Long 12’995.26 8.87 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

UBS 38.49 0.74% UBS

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