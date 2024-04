Züblin: Philippe Brändle wird neuer CEO - SPS braucht neuen CFO

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Züblin hat nach kurzer Suche einen neuen Chef gefunden. Sie hat von Branchennachbar Swiss Prime Site (SPS) Philippe Brändle abgeworben, der dort bisher Finanzchef war.

Der Züblin-Verwaltungsrat habe Brändle zum neuen CEO ernannt, gab das Unternehmen am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt. Er trete voraussichtlich zum 1. Oktober die Nachfolge von Roland Friederich an. Friederich hatte vor drei Wochen seinen Rücktritt als Firmen- und Finanzchef nach 15-jähriger Tätigkeit für die Gruppe auf Ende September 2024 angekündigt.

"Im Rahmen eines sorgfältigen Rekrutierungsprozesses legte der Verwaltungsrat für das Weiterkommen von Züblin insbesondere Wert auf marktnahe Immobilienexpertise und ein breites Netzwerk in der Schweiz", erklärte Züblin-Verwaltungsratspräsident Markus Wesnitzer.

Vor seiner Tätigkeit als Finanzchef von Swiss Prime Site war Brändle Chef der Immobiliengesellschaft Verit Investment gewesen. Nun muss sich Swiss Prime Site einen neuen Finanzchef suchen.

jb/