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05.11.2026 09:35:00
Züblin-Aktie: Immobiliengesellschaft legt durchwachsene Halbjahreszahlen vor
Die Schweizer Immobiliengesellschaft präsentiert eine durchwachsene Halbjahresbilanz. Während sich die operative Entwicklung verbessert, zeigen andere Kennzahlen eine gegenläufige Tendenz.
Der Mietertrag sank um 2,5 Prozent auf 4,8 Millionen Franken, wie Züblin am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um einen positiven Einmaleffekt von 0,2 Millionen Franken im Vorjahr aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Mietforderungen stieg der Mietertrag allerdings um 1,5 Prozent.
Die Neubewertung des Immobilienportfolios ergab einen Nettogewinn von 0,4 Millionen Franken, verglichen mit 2,2 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Der um Bewertungseffekte bereinigte EPRA-Gewinn je Aktie stieg indes um 8,8 Prozent auf 0,89 Franken, wie das Unternehmen betont.
Immobilienportfolio leicht gewachsen
Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich per Ende September leicht auf 241,0 Millionen Franken von 240,3 Millionen per Ende März. Die Leerstandsquote stieg im gleichen Zeitraum geringfügig auf 4,4 von 4,3 Prozent.
Strategische Optionen werden geprüft
Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 will Züblin den Fokus auf die Erneuerung wichtiger Mietverträge, die Vermietung verfügbarer Flächen und ein kostenbewusstes Immobilienmanagement legen. Zudem prüft die Gesellschaft die Zusammensetzung ihres Immobilienportfolios im Rahmen einer Beurteilung strategischer Optionen. Weitere Angaben dazu wurden in der Mitteilung nicht gemacht.
Zürich (awp)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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