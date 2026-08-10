ZUE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZUE liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZUE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.24 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.450 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 248.6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZUE 222.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch