ZUE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZUE hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 671.2 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 132.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch