Zuari Agro Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zuari Agro Chemicals präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 8.87 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zuari Agro Chemicals 191.68 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Zuari Agro Chemicals im vergangenen Quartal 3.98 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 72.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zuari Agro Chemicals 14.23 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch