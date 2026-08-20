ZTO Express (Cayman) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ZTO Express (Cayman) A lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

ZTO Express (Cayman) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.35 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.51 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ZTO Express (Cayman) A im vergangenen Quartal 16.75 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZTO Express (Cayman) A 12.77 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch