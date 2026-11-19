ZTO Express (Cayman) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.430 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.51 Prozent auf 2.13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch