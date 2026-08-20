ZTO Express (Cayman) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZTO Express (Cayman) A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 0.320 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ZTO Express (Cayman) A 2.14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch