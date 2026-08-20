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20.08.2026 06:37:00
ZTO Express (Cayman) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ZTO Express (Cayman) A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 0.320 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat ZTO Express (Cayman) A 2.14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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