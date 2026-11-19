ZTO Express (Cayman) A hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.68 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3.35 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16.71 Milliarden HKD gegenüber 12.96 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch