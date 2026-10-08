Ztest Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ztest Electronics liess sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ztest Electronics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.48 Prozent auf 2.5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Ztest Electronics hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0.030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.030 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.20 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8.32 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch