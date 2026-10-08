Ztest Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ztest Electronics A äusserte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 18.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Ztest Electronics A hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0.030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.030 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Jahresumsatz wurde auf 9.20 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8.32 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch