ZTE s'apprête à dévoiler au MWC Shanghai 2019 son offre complète adaptée à une utilisation commerciale de bout en bout de la 5G

SHENZHEN, Chine, 25 juin 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK, 000063.SZ), un fournisseur de premier plan de solutions de technologies de télécommunication, d'entreprise et grand public pour l'internet mobile présentera ses derniers développements commerciaux dans le domaine des technologies 5G de bout en bout lors du Congrès mondial du mobile (MWC) Shanghai 2019, qui débutera le 26 juin 2019.

ZTE mettra l'accent sur le principe consistant à « permettre la mise en réseau 5G à l'aide de quatre opérations arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division », présentera ses dernières réalisations et ses séries de terminaux 5G dans les domaines des solutions de bout en bout 5G, de la couverture totale 5G & 4G, du déploiement commercial 5G, de l'intelligence artificielle réseau, du réseau à la demande, de l'environnement ouvert 5G, et mettra à l'honneur quelques applications industrielles. ZTE enverra ainsi un message au monde entier : ZTE est prête pour une utilisation commerciale complète à l'ère de la 5G de bout en bout.

ZTE s'est engagée à créer un réseau 5G idéal pour les opérateurs en adhérant au principe « addition, soustraction, multiplication et division ».

Soustraction : Avec pour objectif la mise au point d'un « réseau extrêmement simple », la solution de site minimisée UniSite offre des solutions de correspondance différenciées pour divers scénarios, tels que les zones urbaines denses, les zones intérieures, les zones sensibles, les zones urbaines générales et les tunnels ferroviaires à grande vitesse. La radio à bande ultralarge intègre trois bandes de fréquences grand public - 900 M, 1 800 M et 2 100 M - de sorte que le volume d'équipement par site est réduit de 2/3. Associée à une unité de radio à distance, l'antenne unique permet le déploiement sur site de la technologie Sub3GHz via des bandes de fréquences 2/3/4/5G multiples. Il s'agit du processus d'installation d'antenne le plus simple.



Dans un objectif de coexistence à long terme et d'une évolution intégrée de la 4/5G, la première station de base de l'industrie prenant en charge le mode double 4/5G et le mode double 5G non autonome et autonome a été lancée. L'entreprise de télécommunications dispose ainsi d'un ensemble de réseaux matériels à 3 modes pour procéder à un développement à long terme.



En outre, afin de répondre aux exigences des entreprises de télécommunications en matière de partage et de co-construction, une station de base à double bande passante élevée de 200 MHz et à grande intégration est lancée afin de pérenniser l'investissement global dans le réseau et accélérer l'utilisation commerciale de la 5G.



Pour intégrer l'architecture réseau au sein d'une architecture simple, ZTE a lancé une plate-forme informatique d'unités de bande de base standard à ultra-grande capacité prenant en charge l'intégration réseau multimode et l'évolution à long terme via la bande de base la plus simple.



ZTE lance par ailleurs le premier noyau commercial 5G commun du secteur. Il prend en charge l'intégration et l'accès complets 2/3/4/5G fixe, 3GPP R15 autonome et non autonome, et permet à l'entreprise de télécommunications d'économiser 40 % de ses investissements.



En outre, un réseau de transport simplifié et flexible est mis au point. Les couches réseau sont simplifiées grâce à un produit tout-en-un hautement intégré. L'architecture de protocole traditionnelle est simplifiée et passe de six à quatre couches, de sorte que la fourniture de services est rapidement mise en œuvre. Diverses technologies innovantes d'automatisation de réseau sont utilisées pour permettre une localisation rapide des pannes.



La puce 3-en-1 auto-développée intègre les technologies FlexE, le processeur de réseau et l'accès de commutation afin de réduire la consommation d'énergie de l'équipement de plus de 40 % par Gbit.





Dans un objectif de coexistence à long terme et d'une évolution intégrée de la 4/5G, la première station de base de l'industrie prenant en charge le mode double 4/5G et le mode double 5G non autonome et autonome a été lancée. L'entreprise de télécommunications dispose ainsi d'un ensemble de réseaux matériels à 3 modes pour procéder à un développement à long terme. En outre, afin de répondre aux exigences des entreprises de télécommunications en matière de partage et de co-construction, une station de base à double bande passante élevée de 200 MHz et à grande intégration est lancée afin de pérenniser l'investissement global dans le réseau et accélérer l'utilisation commerciale de la 5G. Pour intégrer l'architecture réseau au sein d'une architecture simple, ZTE a lancé une plate-forme informatique d'unités de bande de base standard à ultra-grande capacité prenant en charge l'intégration réseau multimode et l'évolution à long terme via la bande de base la plus simple. ZTE lance par ailleurs le premier noyau commercial 5G commun du secteur. Il prend en charge l'intégration et l'accès complets 2/3/4/5G fixe, 3GPP R15 autonome et non autonome, et permet à l'entreprise de télécommunications d'économiser 40 % de ses investissements. En outre, un réseau de transport simplifié et flexible est mis au point. Les couches réseau sont simplifiées grâce à un produit tout-en-un hautement intégré. L'architecture de protocole traditionnelle est simplifiée et passe de six à quatre couches, de sorte que la fourniture de services est rapidement mise en œuvre. Diverses technologies innovantes d'automatisation de réseau sont utilisées pour permettre une localisation rapide des pannes. La puce 3-en-1 auto-développée intègre les technologies FlexE, le processeur de réseau et l'accès de commutation afin de réduire la consommation d'énergie de l'équipement de plus de 40 % par Gbit. Addition : Ajout de l'informatique en périphérie multi-accès (MEC) pour atteindre la périphérie d'activation et ajout de l'IA pour augmenter l'intelligence du réseau. Le MEC de ZTE prend en charge l'accès intégré aux réseaux fixes et sans fil, ainsi qu'aux multiples systèmes 4G/5G/WiFi offrant une capacité de détection sans fil ouverte pour les applications industrielles 5G. La plate-forme bicœur en nuage améliore également considérablement l'utilisation des ressources.



La série complète de serveurs de MEC de ZTE peut correspondre à différents scénarios d'application et prendre en charge l'accélération matérielle afin de répondre aux exigences de latence très faibles et de bande passante très élevées des services de périphérie, tout en réduisant la consommation de ressources des processeurs et les exigences liées à l'empreinte.



La série de moteurs à IA développés par ZTE a été utilisée dans des scénarios 5G complets pour atteindre le zéro contact, la localisation rapide des défaillances et l'auto-optimisation du réseau, ainsi que pour activer le réseau sans fil à évolution autonome basé sur l'IA.





La série complète de serveurs de peut correspondre à différents scénarios d'application et prendre en charge l'accélération matérielle afin de répondre aux exigences de latence très faibles et de bande passante très élevées des services de périphérie, tout en réduisant la consommation de ressources des processeurs et les exigences liées à l'empreinte. La série de moteurs à IA développés par ZTE a été utilisée dans des scénarios 5G complets pour atteindre le zéro contact, la localisation rapide des défaillances et l'auto-optimisation du réseau, ainsi que pour activer le réseau sans fil à évolution autonome basé sur l'IA. Division : Afin de réutiliser le réseau, baisser les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance du réseau, réduire le nombre de versions d'erreur et augmenter la vitesse de connexion, ZTE exploite pleinement le découpage du réseau. La réserve de découpage 5G de ZTE peut être personnalisée et ajustée à la demande. Elle a la capacité de servir plusieurs clients verticaux en même temps et permet d'offrir des milliers de services au sein d'un même réseau.





Multiplication : Le réseau 5G est multiplié par le secteur vertical. Combinée à l'IA, à l'infonuagique, aux mégadonnées, à l'informatique en périphérie et à l'internet des objets, la 5G est appliquée à tous les secteurs d'activité pour développer un nouvel océan bleu de services 5G.

Avec l'émission de licences commerciales 5G en Chine, ZTE et les trois principales entreprises de télécommunications ont pleinement entamé la construction du réseau. Au MWC Shanghai 2019, ZTE présentera de multiples technologies 5G sur les stands de trois entreprises de télécommunications majeurs, dont la technologie entrée multiple sortie multiple (MIMO) multi-utilisateurs au sein d'un environnement réseau 5G commercial complet, la vidéo 4K HD 5G mmWave à 16 canaux, la conduite à distance sans pilote, la commande à distance robotisée précise, la communication et l'interaction holographiques 5G + AR dans l'espace virtuel ainsi que les téléphones mobiles 5G de plusieurs marques jouant à des jeux en nuage basés sur l'équipement commercial de la nouvelle interface aérienne 5G de ZTE.

En dehors de la halle d'exposition, ZTE offrira une expérience de service fluide, telle que la diffusion de RV en direct en 8K ou encore 16 canaux de vidéo HD. Le centre de recherche et développement de ZTE à Shanghai sera également ouvert aux visites. Il se concentrera sur six applications industrielles 5G majeures - la diffusion en direct extrêmement claire 5G + 8K, l'analyse vidéo 5G complète, le robot de patrouille 5G, le contrôle intelligent de l'eau 5G, la réalité virtuelle (RV) en classe (enseignement) et la plate-forme de réalité augmentée (RA) auto-développée - qui sont dans l'attente de clients pour entamer le voyage de l'innovation 5G.

En outre, ZTE présentera pour la première fois à l'occasion du MWC Shanghai 2019une série de terminaux 5G diversifiés, notamment le téléphone intelligent 5G, le routeur intérieur 5G, le routeur extérieur 5G, le routeur mobile 5G Wi-Fi, la boîte Ethernet 5G, le module 5G, et bien d'autres.

ZTE s'est engagée à accélérer la transformation numérique de l'ensemble du secteur et à renforcer la connectivité intelligente. Les routeurs intérieurs 5G Axon 10 Pro et MC801 de ZTE permettent aux consommateurs de vivre d'incroyables expériences de réalité augmentée, de jeu en nuage, de vidéo 4K et de vitesses ultra-rapides, ainsi qu'une diffusion en direct extrêmement claire en 5G + 8K, d'une analyse vidéo 5G complète, d'un robot de patrouille 5G, d'un système de coopération à distance en réalité étendue en nuage, de cours en RV (éducation) et de scénarios d'application industrielle plus encourageants sur un réseau 5G au MWC Shanghai 2019, qui est l'occasion d'une mise à niveau de l'expérience Internet mobile basée sur la couverture complète, une connexion étendue et une latence réduite à l'ère de la 5G.

Dans le même temps, ZTE développe son portefeuille IdO pour trois catégories verticales : particuliers, véhicules et habitations. Le portefeuille donne un aperçu d'une vie plus intelligente dans les domaines de la sécurité personnelle, de la maison intelligente, des voyages intelligents, du suivi des véhicules et des actifs, des assistants vocaux, des routeurs pour réseau maillé, des solutions de réseau automobile C-V2X (Véhicule à tout cellulaire), T-Box et bien d'autres.

Le ZTE Axon 10 Pro 5G a été annoncé en Chine, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, en Finlande et en Autriche pour le premier semestre 2019. Il est dès à présent disponible en Finlande et aux Émirats Arabes Unis. Compte tenu de l'octroi de licences 5G en Chine, le ZTE Axon 10 Pro 5G sera disponible en juillet dans le pays.

En outre, lors du panel officiel du MWC à Shanghai, ZTE exposera son point de vue sur les moyens de parvenir à une situation gagnant-gagnant à l'ère de la 5G grâce à l'innovation 5G, ainsi que sur les terminaux 5G, les nouvelles énergies, les applications innovantes MEC5G, le modèle économique et le fonctionnement du découpage de réseau 5G, l'IA permettant les stratégies de construction de réseaux 5G et 5GC.

Le 26 juin à 14 h 30 au Kerry Hotel Pudong, ZTE organisera le 5G Industry Development Summit Forum afin de discuter de la collaboration entre les organisations, les entreprises de télécommunications et les partenaires du secteur dans le but de promouvoir l'innovation en matière de technologies et d'applications 5G.

Engagée dans la promotion du déploiement commercial de la 5G, ZTE a coopéré avec plus de 60 entreprises de télécommunications 5G à travers le monde. ZTE compte plus de 200 partenaires stratégiques couvrant la fabrication intelligente, les nouveaux médias, l'Internet des véhicules et le réseau intelligent. Entièrement capable de fournir des solutions 5G de bout en bout, ZTE est prête à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires du secteur pour promouvoir activement les applications et les pratiques de service 5G dans le but de faciliter la transformation numérique des industries verticales.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de sa stratégie M-ICT, ZTE entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK/cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 entreprises de télécommunications dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour tout complément d'information, visitez www.zte.com.cn.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation