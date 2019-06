ZTE remporte le prix du Meilleur service mobile pour une vie branchée en Asie grâce à sa solution aérienne à large bande ATG

SHENZHEN, Chine, 28 juin 2019 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, annonce aujourd'hui que ZTE a remporté le prix du Meilleur service mobile pour une vie branchée en Asie lors du MWC (Mobile World Congress) 2019 de Shanghai grâce à sa solution aérienne à large bande air-sol (ATG).

La technologie air-sol (ATG) de ZTE tire parti de la technologie de communication mobile terrestre déjà établie pour créer un réseau de couverture à large bande air-sol tridimensionnel, assurant le divertissement et l'exécution de tâches professionnelles pendant le vol de même que des services personnalisés et de vastes services d'application industrielle. La solution ATG de ZTE prend en charge une vitesse ultra élevée de 1200 km/h avec un rayon de couverture de 300 km, permettant aux utilisateurs de jouir d'une expérience de service à haute vitesse stable dans les airs.

ZTE prend part au secteur de l'ATG depuis 2009. Se servant de son abondance de technologies de communication terrestre, ZTE a surmonté une série de difficultés, comme la mise en œuvre de scénarios spéciaux, la couverture régionale spéciale et l'interférence réseau terrestre.

ZTE est à l'avant-garde du domaine de l'ATG depuis de nombreuses années. En 2009, ZTE a mis sur pied le premier réseau 3G ATG. En 2014, ZTE a réalisé le premier test LTE ATG de l'industrie conjointement avec Air China et a établi deux liaisons aériennes précommerciales. En 2017, le premier avion muni de la technologie ATG sur fréquence commune air-sol de 4G a pris son envol avec succès. Aujourd'hui, ZTE est déterminée à faire avancer et à mener des travaux de recherche sur la solution ATG de 5G dans le but d'offrir une expérience aérienne de 5G.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux sociétés et aux clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie M-ICT de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. La société ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.zte.com.cn.

