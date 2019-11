ZTE remporte le prix de la meilleure application d'innovation industrielle à l'occasion de PT Expo China 2019 grâce au module ZM9000 ZTE pour la 5G

SHENZHEN, Chine, 1er novembre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix de la meilleure application d'innovation industrielle grâce au module ZM9000 ZTE pour la 5G, à l'occasion du salon PT Expo China 2019. Le module ZM9000 ZTE pour la 5G va favoriser la transition de l'ensemble de l'industrie de la 4K UHD vers la technologie 5G, en fournissant une diffusion vidéo en direct avec une toute nouvelle méthode 5G + 4K.

Doté du système Snapdragon X55 5G Modem-RF de deuxième génération, le module ZM9000 5G ZTE prend à la fois en charge les réseaux autonomes et non-autonomes. Il couvre les bandes de fréquences 4G / 5G des trois principales entreprises de télécommunications chinoises. Ce dispositif adopte la technologie d'encapsulation M.2 et dispose d'une fonction prête à l'emploi dans le format standard de 30 x 52 x 3,6 mm. Ce produit peut être rapidement adapté à une gamme de produits industriels, dont les caméras de sécurité, les téléviseurs 8K 5G et les terminaux pour conférence HD.

Par ailleurs, le module ZM9000 5G ZTE peut se targuer d'une très faible consommation énergétique en mode veille et de nombreuses interfaces. ZTE prévoit de mettre le module ZM9000 5G en service commercial dès décembre 2019. Il sera largement appliqué dans les domaines de la fabrication intelligente, notamment pour la conduite autonome, la télécommande, l'entretien préventif des robots, les caméras HD, les passerelles industrielles et l'exploration pétrolière.

ZTE est à l'avant-garde de la mise à jour des applications 5G de la diffusion individuelle, familiale et HD en direct vers d'autres environnements, grâce au lancement et à l'utilisation commerciale de terminaux 5G diversifiés, tels qu'Axon 10 Pro 5G ZTE, le routeur d'intérieur MC801 5G ZTE et le module ZM9000 5G ZTE.

ZTE a construit plus de 30 solutions sérialisées 5G et mis en œuvre plus de 50 projets de démonstration dans près de 20 secteurs d'activité, dont l'internet industriel, la mégavidéo, l'internet des véhicules, les médias, l'énergie, la sécurité publique, la santé, l'éducation, la protection environnementale et les transports. En menant des collaborations stratégiques avec plus de 300 clients de l'industrie, ZTE a déployé conjointement des applications de service avec eux et a travaillé avec plus de 200 fournisseurs de produits à la pointe du secteur pour lancer des solutions 5G adaptées à différentes industries.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 35 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés de la 5G tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique et la région MEA (Moyen-Orient, Afrique). ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

