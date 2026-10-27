ZTE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZTE präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.32 HKD, nach 0.060 HKD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 45.15 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.65 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch