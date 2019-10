ZTE publie un livre blanc « Common Edge » pour partager ses points de vue sur l'informatique en périphérie à accès multiple

SHENZHEN, Chine, 30 octobre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'internet mobile, a publié aujourd'hui son livre blanc « Common Edge » pour introduire Common Edge, sa plateforme en nuage périphérique entièrement convergente. La solution Common Edge de ZTE comprend une plateforme d'exposition de capacité de périphérique mobile, une solution infonuagique en périphérique léger, une gamme complète de serveurs orientés périphérie, et une accélération à la périphérie.

La solution comprend une exposition de capacité de réseau. Plus de 100 types d'informations de réseau périphérique et de capacités telles que le positionnement intérieur sans fil, le Radio Network Information Service, le service d'optimisation du protocole de contrôle de transmission (TCP) et le service d'optimisation des solutions vidéo sont exposés à l'externe, accélérant l'innovation en matière de service.

Orientée vers une connexion complète, la solution Common Edge de ZTE intègre l'accès de réseaux sans fil et de réseaux fixes, prenant en charge de multiples systèmes, tels que 4G/5G/Wi-Fi.

Grâce à sa profonde intégration à OpenStack et Kubernetes, la solution fournit aux entreprises de télécommunications une vue unifiée en nuage périphérique et un système de gestion des ressources mature impliquant une informatique unifiée, un réseau unifié, un stockage unifié et une sécurité unifiée, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion et l'utilisation des ressources.

En tant que plateforme unifiée de gestion en nuage de l'informatique en périphérie à accès multiple basée sur l'intelligence artificielle, cette solution fournit une gestion unifiée d'un centre de traitement de données central et en nuage périphérique pour implémenter une exploitation et un entretien sans surveillance et automatique en nuage périphérique.

En outre, la solution Common Edge de ZTE fournit un serveur à châssis court E5410/E5430 (U9103) de 450 mm avec 14 logements PCIe ainsi qu'une conception et une maintenance de câblage frontal faciles pour un centre de traitement de données en périphérie dans un espace réduit répondant aux exigences d'accélération et d'expansion matérielle périphérique.

Dans ce papier blanc, ZTE fournit également une analyse approfondie des défis auxquels est confronté le développement de l'informatique en périphérie à accès multiple, propose des suggestions pour sa construction et déploiement et explore les scénarios de son application.

Sur la base des recherches approfondies et de la compréhension de l'informatique en périphérie à accès multiple au niveau de la 5G, ZTE a encouragé le développement de technologies et de normes industrielles clés, améliorant encore plus la virtualisation de la plateforme périphérique et l'exposition de la capacité réseau.

ZTE a travaillé en étroite collaboration avec des entreprises de télécommunications mondiales pour implémenter une vérification de solution de l'informatique en périphérie à accès multiple et des réseaux pilotes. La société a également collaboré avec plus de 200 clients du secteur et plus de 100 partenaires stratégiques dans les domaines de la technologie du génie industriel, de l'internet des véhicules (IdV), de l'agriculture intelligente, et des soins de santé intelligents, afin de construire avec eux un environnement informatique en périphérie à accès multiple gagnant-gagnant et accélérer la transformation numérique de diverses industries.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe aux consommateurs, opérateurs, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie M-ICT de ZTE, la société a pris l'engagement d'offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour apporter excellence et valeur à l'heure où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Les produits et services de ZTE, qui est cotée aux bourses de Hong Kong et Shenzhen (code de l'action H : 0763.HK / Code de l'action A : 000063.SZ), sont vendus à plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 35 contrats commerciaux 5G sur des marchés majeurs tels que l'Europe, l'Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle de chef de file au sein d'organisations internationales de normalisation.

Le lien permettant d'accéder au livre blanc Common Edge de ZTE est le suivant :

https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

