ZTE lance une solution de réseau radio d'orchestration intelligente

SHENZHEN, Chine, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées au secteur des télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a lancé une solution de réseau radio d'orchestration intelligente qui utilise un moteur d'orchestration intelligent innovant basé sur l'intelligence artificielle (IA) pour permettre aux opérateurs de réseau mobile de maximiser l'efficacité des réseaux 5G.

En tant qu'infrastructure et technologie clés pour la transformation numérique, la 5G favorise l'innovation au sein de l'économie numérique : du Web au hors-ligne, de la consommation à la production, de la plateforme à l'écosystème. Avec le développement des réseaux 5G, la stratégie universelle des réseaux sans fil traditionnels n'a pas été en mesure de répondre aux divers besoins des services de commerce interentreprises et de commerce de détail. Pour relever ce défi, ZTE lance sa solution de réseau radio d'orchestration intelligente, qui permet d'orchestrer simultanément et de dynamiquement les ressources réseau en fonction des exigences de service et d'expérience, de mettre en œuvre la meilleure expérience utilisateur et de répondre aux exigences de l'industrie de façon plus souple et efficace pour exploiter tout le potentiel des capacités et de la valeur des réseaux 5G.

Au cours de la première étape de la mise en œuvre de la solution de réseau radio d'orchestration intelligente, la coordination des ressources intelligente fondée sur des mises en situation est mise en œuvre en fonction de l'orchestration des utilisateurs et de l'orchestration des réseaux. L'orchestration des utilisateurs est fondée sur l'apprentissage et la prédiction du comportement des utilisateurs et de la capacité de service, ainsi que sur l'évaluation des capacités terminales pour obtenir une navigation précise. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder au système et à la cellule avec le délai le plus court et la plus grande efficacité, ce qui leur permet de profiter de la meilleure expérience 5G. Avec le déploiement de réseaux 5G multifréquences, l'orchestration des réseaux permet de réaliser davantage de largeurs de bande 5G dans un maximum dynamique sans affecter les services 2G/3G/4G dans le cadre d'une situation de concurrence des ressources 4G et 5G avec détournement intelligent des services, garantissant la continuité de l'expérience utilisateur 5G.

Bai Yanmin, vice-président de ZTE Corporation, a déclaré : « ZTE a introduit pour la première fois des capacités d'orchestration intelligentes dans les réseaux sans fil. En ce qui concerne les bandes de fréquences et les technologies d'accès radio, ZTE s'est engagée à offrir la capacité de réseau la plus puissante, la meilleure perception du service et la meilleure expérience utilisateur en tout temps. Nous espérons améliorés de 20 % l'expérience des utilisateurs et le trafic lors de la première phase d'orchestration des utilisateurs et des réseaux, ce qui permettra aux opérateurs de réseau mobile de construire un réseau collaboratif intelligent plus concurrentiel avec un meilleur rendement du capital investi pour réaliser une exploitation durable fondée sur la valeur. »

Alors que les réseaux 5G commencent à servir un large éventail d'industries, en combinaison avec les exigences des applications industrielles, une orchestration plus intelligente sera développée pour servir pleinement les marchés du commerce interentreprises et du commerce de détail. Le réseau radio d'orchestration intelligente de ZTE aidera les opérateurs de réseau mobile et les partenaires au pays et à l'étranger à tirer pleinement parti de la valeur des réseaux 5G, en plus de permettre à des milliers d'industries de se mettre à niveau intelligemment.

