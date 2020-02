ZTE lance un nouveau produit pour IPRAN 5G d'interface intégrale et de taille 1U

SHENZHEN, Chine, 24 février 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui le lancement de ZXCTN 6120H-C, son nouveau dispositif d'accès au réseau d'accès radio à protocole Internet (IPRAN) 5G compact et intelligent.

Le dispositif, de taille 1U, peut être installé dans un compartiment standard de 300 mm de profondeur, avec une grande variété d'interfaces 25 GE/50 GE/100 GE. Grâce à sa capacité de commutation unidirectionnelle allant jusqu'à 320 G, il permet une latence de transfert ultra-faible, de l'ordre de la microseconde, et une synchronisation temporelle de très haute précision de type 3A. Il est donc particulièrement adapté aux contexte où le local matériel est réduit et où l'alimentation électrique est insuffisante pour aider les entreprises de télécommunications à déployer efficacement des réseaux de transport 5G à faible coût.

Le nouveau produit de couche d'accès IPRAN 5G est compatible avec les interfaces 25 GE/50 GE/100 GE pour répondre aux exigences du cycle de vie 5G complet. Sa capacité de commutation unidirectionnelle atteint 320 Gb/s, pouvant satisfaire les besoins d'accès de grande capacité des utilisateurs de l'ère de la 5G.

Le dispositif prend en charge la technologie FlexE, permettant une latence de transfert des données de l'ordre de la microseconde sur le canal de découpage L1, et offrant des tranches dures, pour des services de faible latence et de grande fiabilité. En outre, il prend en charge le routage par segment. Reposant sur les jeux de pouces de ZTE développés en interne, sa profondeur d'empilement atteint dix couches, c'est donc ce qui se fait de mieux dans le secteur.

Il prend également en charge la synchronisation temporelle de très haute précision de type 3A (source de temps précise, source d'horloge de pointe et algorithme temporel auto-adaptatif) mis au point par ZTE, pour assurer des services sur site de haute précision en intérieur et des services sur site sans faille en extérieur. Haut de 1U seulement et d'une profondeur de 270 mm, ses avantages sont sa petite taille, son faible poids et sa facilité d'installation. Aussi, le dispositif est idéal pour les entreprises de télécommunications dans des contextes où les conditions de construction sont difficiles, les espaces réduits et les budgets serrés.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

