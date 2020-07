ZTE et Omdia co-organisent un webminaire mondial 5G SA

SHENZHEN, Chine, 17 juillet 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui qu'il a organisé un webinaire mondial 5G SA en direct en partenariat avec Omdia, un chef de file mondial de la recherche technologique.

Lors de ce webinaire, des experts d'Omdia et de ZTE ont partagé leurs points de vue sur les tendances mondiales du secteur de la 5G SA, et ont exploré les différentes pratiques de déploiement de la 5G SA en Chine.

« 56 pour cent des fournisseurs de services de télécommunications se préparent à déployer des réseaux centraux 5G et des réseaux 5G SA dans les 24 prochains mois, » a déclaré Dario Talmesio, directeur de recherche sur la stratégie des fournisseurs de services chez Omdia. « Pour cela, la Chine offre d'importantes possibilités d'apprentissage à partir de mises en œuvre réelles, car les opérateurs de télécommunications chinois sont présentement les pionniers de la 5G SA. »

Jason Tu, directeur scientifique des produits NFV/SDN chez ZTE, a également expliqué les avantages du déploiement des réseaux 5G SA. « Les terminaux bi-mode NSA/SA sont maintenant très populaires sur le marché. Les déploiements à grande échelle des réseaux 5G SA sur le marché chinois ont permis de vérifier le bon fonctionnement des solutions de bout en bout 5G SA, » a expliqué Jason.

« En tant qu'architecture cible des réseaux 5G, les réseaux 5G SA aideront les opérateurs à ouvrir un nouveau marché orienté sur les entreprises. En vendant aux secteurs verticaux différentes tranches de réseau garanties par des accords sur les niveaux de service, les opérateurs obtiendront une nouvelle source de revenus, » a ajouté M. Jason. Il est convaincu qu'une accélération de l'évolution vers les réseaux SA et même un saut direct vers ce type de réseau semble être une option raisonnable présentement.

« Avec une vaste expérience dans le déploiement de solutions 5G SA en Chine, en Asie et en Europe, ZTE est bien placé pour travailler avec les opérateurs mondiaux et leur offrir un noyau commun 5G, des réseaux radio SA ou des réseaux radio hybrides SA/NSA, » a déclaré Alex Wang, directeur général des solutions 5G RAN chez ZTE.

Selon Alex Wang, ZTE a augmenté la couverture et la capacité des réseaux 5G SA grâce à FAST (FDD Assisted Super TDD), et a encore amélioré la capacité en raison de la faible latence, de l'informatique mobile de pointe, du découpage du réseau et du partage du réseau.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et au secteur public. La société s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout afin d'offrir excellence et valeur à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus dans plus de 160 pays.

