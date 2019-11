ZTE et China Mobile remportent le prix de la meilleure solution industrielle selon les TIC à l'occasion de PT Expo China 2019

SHENZHEN, Chine, 2er novembre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, et la division du Guangdong de China Mobile ont remporté le prix de la meilleure solution industrielle selon les TIC grâce à la solution Common Edge de ZTE, à l'occasion du salon PT Expo China 2019.

S'appuyant sur la plate-forme Common Edge de ZTE, la division du Guangdong de China Mobile et ZTE ont conjointement guidé les services d'informatique en périphérie de réseau multi-accès. Elles ont ainsi effectué une vérification, précédant la commercialisation, de la mise en réseau autonome, du mode de construction, des environnements d'application des services d'informatique en périphérie et du mode de collaboration avec des tiers.

La solution Common Edge de ZTE offre un accès convergent au réseau sans fil et au réseau fixe, qui prend en charge de nombreux systèmes tels que la 4G, la 5G et le Wi-Fi, ce qui crée une plate-forme de convergence unifiée fixe et mobile.

Par ailleurs, cette solution prend en charge le déploiement en nuage, ainsi que l'exploitation et l'entretien unifiées. L'informatique en périphérie embarquée, l'informatique en périphérie de réseau et le nuage centralisé sont déployées sur la même base dans un mode de distribution. La fonction de pilotage à deux cœurs (OpenStack + K8S) apporte une puissance de calcul efficace, flexible et fluide, offrant une vue unifiée de l'infonuagique en périphérie et augmentant l'efficacité de la gestion. Basée sur des moteurs d'intelligence artificielle, sur la collaboration entre l'infonuagique et la périphérie et sur la collaboration de périphérie à périphérie, la solution met en œuvre des flux de services de suivi dynamique et une optimisation intelligente de la puissance. Par l'entremise d'une gestion unifiée et de l'exploitation et entretien locales sans surveillance, cette solution réduit considérablement les coûts ci-associés.

Qui plus est, cette solution présente du matériel embarqué dans la salle d'équipement du site, tel que l'unité de bande de base informatique V9200 et TITAN C600, pour implémenter un déploiement « zéro site » et proche de l'utilisateur. Grâce à la conception avec câblage frontal, il est facile de maintenir les serveurs à châssis court E5410 / E5430 dans la salle des équipements de périphérie et cela est compatible avec le matériel d'accélération classique (processeur graphique / réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur / carte d'interface réseau intelligente), prenant en charge l'IA, le traitement des images et le traitement vidéo.

La solution Common Edge de ZTE révolutionne l'architecture traditionnelle des réseaux de télécommunications fermés. Elle expose l'infrastructure des réseaux de périphérie, la capacité d'accélération matérielle, la capacité de dérivation des réseaux de périphérie et la capacité de perception des réseaux sans fil aux applications tierces. Elle aide ainsi plusieurs secteurs à construire un écosystème 5G gagnant pour toutes les parties.

La solution Common Edge de ZTE a été largement utilisée dans les domaines de la fabrication industrielle, du réseau intelligent, de l'Internet des véhicules, du divertissement et des médias, de la sécurité publique, de l'éducation, de la santé, des finances et de l'agriculture. Elle est axée sur les applications industrielles de l'exposition des capacités des réseaux sans fil, des mégavidéos, de l'Internet des véhicules, de la fabrication intelligente et de l'énergie électrique. Jusqu'à présent, ZTE a mené, grâce à cette solution, une collaboration approfondie et des exploitations avec plus de 100 partenaires stratégiques et plus de 200 utilisateurs industriels afin d'accélérer la pénétration de la 5G dans différents secteurs.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 35 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés de la 5G tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique et la région MEA (Moyen-Orient, Afrique). ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

