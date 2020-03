ZTE dévoile en Chine son premier smartphone vidéo 5G Axon 11

SHENZHEN, Chine, 23 mars 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a officiellement dévoilé aujourd'hui son premier smartphone vidéo 5G Axon 11 en Chine. Ce smartphone offre des performances 5G exceptionnelles, un design élégant et de puissantes fonctions d'enregistrement et de montage vidéo.

« Fort d'un engagement durable et d'une expérience approfondie dans le secteur des télécommunications, ZTE continuera d'investir dans l'innovation », a déclaré M. Xu Feng, le Directeur général adjoint de ZTE Corporation et Président de la division Appareils mobiles. « Entre-temps, sachant que les vidéos volumineuses et les vidéos HD seront certainement l'une des modalités d'application clés de l'ère de la 5G, ZTE continuera d'investir fortement dans l'algorithme vidéo. À l'avenir, nous fournirons de gros efforts sur les deux aspects suivants : les capacités de communication et l'algorithme vidéo, afin de proposer au grand public des terminaux 5G concurrentiels. »

De puissantes fonctions d'enregistrement et de montage vidéo changeant la vie

Que vous soyez vlogueur professionnel ou utilisateur lambda, tout le monde souhaite aujourd'hui mémoriser, présenter, partager son quotidien et obtenir des informations plus dynamiques à travers des vidéos. En Chine, le nombre d'amateurs de vidéos courtes a dépassé les 820 millions en 2019 et ne cesse de croître. Outre la définition et la fréquence d'images, la stabilisation vidéo est assurément l'un des éléments essentiels définissant la qualité d'une vidéo.

Axon 11 5G de ZTE peut enregistrer des vidéos 4K haute définition à 60 images/s grâce à son système de prise de vue IA quad composé d'une caméra principale super HD de 64 Mpx, d'une caméra grand angle de 8 Mpx allant jusqu'à 120 degrés, d'une caméra macro dédiée de 2 Mpx et d'une caméra professionnelle de profondeur de champ. Il convient de noter que la caméra principale et la caméra grand angle prennent en charge la stabilisation vidéo, permettant d'atténuer les soubresauts pour rendre la prise de vue en mouvement plus claire et stable. Axon 11 5G de ZTE aidera son utilisateur à saisir plus d'instants magiques et un plus grand nombre de détails grâce à une prise de vue stable et de grande qualité.

Pour satisfaire les besoins du public en matière de montage vidéo quand et là où c'est possible, Axon 11 5G de ZTE est équipé d'une fonction de montage vidéo prenant en charge une variété d'effets spéciaux de transition, d'assemblage, de filtres vidéo et de vidéoclips, encourageant chacun à entrer dans cette nouvelle ère avec ce smartphone 5G. Grâce à une bande passante élevée et à une faible latence 5G, des centaines de vidéos HD 4K peuvent être téléchargées sans compression, de sorte que vous pouvez enregistrer, présenter et partager ces moments magiques de votre vie à tout moment et en tout lieu.

Capacités 5G renforcées offrant une expérience incomparable

Axon 11 5G de ZTE est compatible avec les modes autonome (SA) et non autonome (NSA), permettant la concomitance multicanaux entre réseaux Wi-Fi et mobiles (4G/5G). Il peut non seulement traiter aisément l'environnement complexe des signaux, mais aussi obtenir une bande de fréquence complète 5G, une Netcom complète et accélérer encore la vitesse du réseau superposé. Il utilise la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 765G et fournit des expériences 5G extrêmes. Associé à la technologie d'accélération de réseau intelligente Link-Booster de ZTE, Axon 11 5G permet de basculer en toute fluidité du Wi-Fi au réseau mobile en analysant automatiquement les modes d'utilisation et les conditions du réseau, augmentant la vitesse de téléchargement en adoptant simultanément les deux réseaux. La vitesse de commutation peut être améliorée de 50 % (*Testée par ZTE Lab).

En outre, Axon 11 5G de ZTE intègre la nouvelle génération du moteur d'optimisation plein écran Z-Booster 2.0, qui alloue intelligemment les ressources système d'après des algorithmes d'IA, optimisant ainsi les aspects influant sur le ressenti des utilisateurs comme le démarrage de l'APP, le fonctionnement du système, la commutation du réseau et de multiples modalités différentes. Z-Booster 2.0 est composé de trois modules fonctionnels, dont App-Booster, System-Booster qui couvre RAM-Booster, FS-Booster, Power-Booster et Link-Booster, permettant respectivement de démarrer plus vite les applications, d'être plus performant et d'offrir une meilleure expérience de l'internet et des communications.

La solution d'ajustement intelligent de l'alimentation effectue un contrôle intelligent en conjuguant en profondeur les habitudes d'utilisation avec l'état de fonctionnement de l'APP, améliorant la durée de vie de la batterie de 35 % (*Testé par ZTE Lab). Elle répond pleinement aux exigences des utilisateurs souhaitant un réseau plus rapide, un fonctionnement plus fluide et une plus grande longévité de batterie à l'ère de la 5G.

Un design élégant avec un affichage incurvé

En termes d'apparence, Axon 11 5G de ZTE reste fin et élégant, comme toujours. Il adopte un écran de 6,47 pouces de type « waterdrop », souple et incurvé, d'un rapport écran/surface de 92 %. Le verre incurvé 3D quad assure un effet d'optique magnifique et plus fin. Sa taille est parfaitement étudiée pour tenir dans la paume de la main et offrir une sensation tactile plus lisse. Vu de profil, le smartphone dispose d'un design original en forme de skateboard, tandis que les extrémités présentent des courbes de niveau G3, permettant de l'enserrer à 360 degrés, ce qui offre à ce smartphone à écran horizontal une meilleure sensation de prise. Avec seulement 7,9 mm d'épaisseur, la structure de l'Axon 11 5G de ZTE est extrêmement fine. C'est actuellement le smartphone 5G le plus léger du marché car il pèse seulement 168 grammes.

Axon 11 5G de ZTE peut être précommandé dès le 23 mars en Chine sur les canaux de commerce en ligne www.myzte.com, zte.jd.com,zte.tmall.com. Il peut être acheté en Chine à partir de 2 698 RMB.

Pour accéder à la vidéo de présentation du produit, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/

Caractéristiques de l'Axon 11 5G de ZTE :

Réseau 5G : n1/n3/n41/n78/n79 FDD : B1/3/4/5/7/8/12/17/20 TDD : B34/38/39/40/41 UMTS : B1/2/4/5/8 CDMA : BC0 GSM : B2/3/5/8 LTE 4×4 MIMO DL 3CA, DL 2CA, UL 2CA Plateforme Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 765G Mémoire 6 Gb RAM + 128 Gb ROM 8 Gb RAM + 128 Gb ROM 8 Gb RAM + 256 Gb ROM OS MiFavor 10 (Android 10) Affichage 6,47 pouces FHD+(1080*2340), AMOLED Caméra Arrière : 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Avant : 20 Mpx Batterie 4 000 mA·h (typique), QC4+ Interface USB Type-C 3.1 nano + nano/Micro SD (jusqu'à 2 Tb) Taille 159,2*73,4*7,9 mm Caractéristiques Empreinte digitale à l'écran, DTS : X ® Ultra, écouteurs Hi-Fi, NFC GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS, 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1 Accéléromètre, proximité et environnement, capteur RGB, boussole, gyroscope

