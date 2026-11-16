zSpace informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

zSpace hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.500 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat zSpace 3.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch