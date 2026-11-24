Zscaler lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zscaler -0.070 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 949.3 Millionen USD – ein Plus von 20.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zscaler 788.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch