Zordix Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zordix Registered B hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.41 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zordix Registered B 131.3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 150.1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch