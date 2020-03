Zoomlion reagiert auf COVID-19-Ausbruch mit „Cloud Marketing"-Initiative, verlegt Offline-Marketing in das Internet

Zoomlion zählt mehr als 300.000 Aufrufe mit branchenweit erster Online-Initiative

CHANGSHA, China, 14. März 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Maschinen und Landmaschinen, hat als Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch mit einem neuen „Cloud Marketing"-Modell seine Offline-Marketingaktivitäten in das Internet verlegt.

„In Anbetracht der Coronavirus-Krise haben wir unsere Online-Marketingstrategie vorangetrieben und unsere Douyin-, Kuaishou- und Livestream-Präsenz erhöht. Nach dem Online-Launch mehrerer Produkte haben wir einen deutlichen Zuwachs bei Fans und Umsatz beobachtet", sagte Huang Jianbing, Assistant President von Zoomlion und Geschäftsführer von Zoomlion Pumping Machinery.

Seit dem 4. Februar veranstaltet Zoomlion jeden Nachmittag Live-Übertragungen mit seinen leitenden technischen Experten aus verschiedenen Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die vor tausenden Zuschauern Erdbewegungsmaschinen, mobile Kräne und Hebezeuge für den Bau vorführen.

Die Live-Übertragung der „Weltpremiere der Lingyun-Autobetonpumpe" fand am 11. März im Zoomlion-Produktionswerk statt. Auf eine Einführung und Fragerunde mit dem Fachmann Gao Rongzhi folgte eine Verlosung von Spielen und Spielzeuglastern. Das Live-Event stiess auf grosse Resonanz und lockte 327.700 Besucher an, erhielt 881.986 Likes und 42.472 Kommentare.

Am 29. Februar veranstaltete Zoomlion Earthmoving Machinery eine Live-Übertragung unter dem Motto „Zoomlion Charity Night" mit über 60.000 Followern, Während der eineinhalbstündigen Live-Übertragung wurden 620 Bagger verkauft.

„Der Erfolg unserer Online-Initiative übertrifft alle unsere Erwartungen. Zoomlion hat seinen Sitz in Changsha in Chinas Südosten. Für Kunden aus den nordwestlichen und nordöstlichen Landesteilen Chinas war es schwierig, an Marketing-Events vor Ort teilzunehmen. Mit den Live-Übertragungen können sie sich genau über unsere Produkte informieren und mit unseren Experten austauschen", so Huang weiter.

Die Ingenieure und Experten, die normalerweise hinter den Kulissen agieren, werden immer mehr zu „Internet-Berühmtheiten" mit einer wachsenden Fangemeinde.

Das neue „Cloud Marketing"-Modell beinhaltet Online-Werbung, -Vertrieb und -Kundenservice und wird wohl bei Zoomlions zukünftigen Wachstumsplänen eine wichtige Rolle spielen.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., wurde 1992 gegründet und ist ein führendes Maschinenbauunternehmen, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vermarktet mehr als 600 innovative Produkte aus 55 Produktreihen in zehn Hauptkategorien.

