Zoomlion liefert intelligente Bau- und Agrarprodukte der neuen Generation im Wert von 1,1 Milliarden CNY aus

CHANGSHA, China, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (1157.HK) hat am 18. Februar eine grosse Auswahl an Flaggschiffprodukten aus seinen verschiedenen Industrieparks, darunter Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen, mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. CNY (154,79 Mio. USD) an Kunden in ganz China und der ganzen Welt ausgeliefert.

Die Lieferung mit 12 Einheiten der Raupenkranen ZCC9800W und ZCC850V mit grosser Tonnage startete im Lugu-Industriepark von Zoomlion. Die neue Generation von Raupenkranen mit grosser Tonnage erfüllt die wachsende Nachfrage des Windkraftmarktes nach Geräten, die auch bei hohen Installationsgewichten und grosser Höhe hervorragende Leistungen erbringen.

„Die Raupenkranen von Zoomlion können die Installationsanforderungen von Windkraftprodukten auf bis zu 170 Metern mit einer maximalen Tragfähigkeit von 3.600 Tonnen erfüllen und bieten intelligente Lösungen wie Fernüberwachung und Big-Data-Anwendung zur Unterstützung intelligenter Konstruktionen", erklärte Liu Jianhua, Leiter der Abteilung für Raupenkranen von Zoomlion.

Der Marktanteil von Zoomlion für Raupenkranen ist sowohl auf dem chinesischen als auch auf dem internationalen Markt die Nummer eins. Das Unternehmen führte 2020 elf neue Raupenkranmodelle ein und stellte einen neuen Verkaufsrekord von 5,3 Milliarden CNY (820,33 Millionen USD) auf.

Die Bestellungen für Zoomlion-Raupenkranen seien bereits bis September 2021 geplant und das jährliche Umsatzziel bewege sich auf 10 Milliarden CNY (1,55 Milliarden USD) zu, erklärte Liu. Zoomlion wird die Produktionskapazität sicherstellen, indem mehrere neue Produktionsanlagen hinzukommen und neue Fachkräfte eingestellt und geschult werden.

Darüber hinaus werden mehrere Turm- und LKW-Kranen, Betonmaschinen, Bagger, Bulldozer, Luftarbeitsbühnen, Ramm- und Bergbaumaschinen, Notfallausrüstung, Trockenmörtel und landwirtschaftliche Maschinen von den grossen Industrieparks von Zoomlion an verschiedene Ziele transportiert.

Im vergangenen Jahr erzielte Zoomlion die beste Betriebsleistung und Qualität in der Unternehmensgeschichte, indem es die Entwicklung vielversprechender Branchen beschleunigte, in aufstrebenden Branchen schnell expandierte, strategische Branchen stärkte und neue Wege im Bereich der Kernteile und -Komponenten beschritten hat. 2021 beginnt für Zoomlion ein neues Kapitel der hochwertigen Entwicklung mit dem Ziel, ein fortschrittliches Fertigungsunternehmen im Wert von 100 Milliarden CNY aufzubauen.

