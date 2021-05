Zoomlion fait son entrée dans le classement Yellow Table 2021 de KHL des cinq entreprises les plus actives cette année

Le résultat représente un bond « presque sans précédent », selon l'organisateur

CHANGSHA, Chine, 31 mai 2021 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») (1157.HK) s'est hissée au top 5 mondial du classement Yellow Table 2021 de KHL des 50 plus grands fabricants mondiaux d'équipement de construction publié par l'éditeur britannique KHL Group le 11 mai. Gagnant cinq places par rapport à l'an dernier, l'entreprise a atteint des sommets historiques en devenant la plus importante entreprise du classement de cette année.

Atteindre les cinq premières places du classement Yellow Table de KHL reflète le travail accompli par les équipes exceptionnelles de Zoomlion au sein de l'entreprise. De plus, ce résultat représente une influence accrue de l'entreprise à l'échelle mondiale à mesure que celle-ci accélère sa transformation intelligente et numérique de même que son évolution en faveur du développement durable. Également, ce résultat illustre l'élargissement et l'approfondissement de sa coopération avec des partenaires internationaux.

La société a connu une forte croissance en 2020, atteignant un bénéfice d'exploitation de 65,109 milliards de CNY (9,92 milliards de dollars), en hausse de 50,34 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats découlent des efforts de l'entreprise dans trois domaines clés :

-- Développement et application des technologies intelligentes. L'entreprise a modernisé le projet d'innovation 4.0 et mis de l'avant un concept novateur 4.0A de production intelligente et verte, avec 11 nouveaux produits et 128 produits 4.0/4.0A lancés tout au long de l'année. Ces produits, y compris les grues tout-terrain ZAT2200H8, les grues à tour de la série W, les excavatrices de nouvelle génération de la série G, arrivent sur le marché avec leur excellente performance et leurs caractéristiques intelligentes.

-- Mises à niveau intelligentes de fabrication de machines. L'entreprise a modernisé ses installations de fabrication intelligentes, jetant ainsi des bases solides pour une croissance de grande qualité. La construction de la Smart Industry City de Zoomlion progresse considérablement. Les premiers parcs industriels achevés ont été mis en service, avec le premier excavateur sortant de la chaîne de montage du Intelligent Excavator Manufacturing Park. Le Intelligent Hydraulic Components Manufacturing Park (vannes hydrauliques) a également commencé ses activités. De plus, l'efficacité de production de l'entreprise a considérablement augmenté avec le lancement récent de son usine de fabrication intelligente de grues à tour.

Zoomlion s'efforce d'innover et de faire des percées dans la fabrication intelligente pour offrir des performances encore plus fortes.

À propos de KHL Group

Établi en 1989, KHL Group est un important fournisseur d'informations commerciales internationales destinées principalement à l'industrie mondiale de la construction.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise propose maintenant à la vente 568 produits de pointe provenant de 70 gammes de produits couvrant 11 catégories principales.

