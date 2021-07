Zoomlion excelle à l'étranger durant le premier semestre de 2021 grâce au rendement de ses produits et à une solide stratégie de localisation

CHANGSHA, Chine, 9 juillet 2021 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) fait état d'une croissance robuste sur le marché international au premier semestre de 2021, avec des succès notoires dans des marchés clés en dépit de la tendance. L'entreprise a exporté de plus grandes commandes de matériel de construction et de machinerie agricole vers des marchés clés en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique, où d'importants projets de construction locaux sont en cours.

En avril, huit grues à tour de gros tonnage TC8039-25 de Zoomlion ont complété avec succès le recouvrement du toit du stade de Lusail au Qatar, où aura lieu la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le stade établit des records mondiaux pour un bâtiment muni d'un toit à câbles et filet, avec la plus grande portée, la plus grande distance en porte-à-faux du réseau de filets et la plus grande structure en membrane, qui atteint 45 000 mètres carrés.

Selon un représentant de Zoomlion, le climat tropical désertique au Qatar - avec ses températures élevées et ses vents forts poussiéreux - constitue un défi pour les grues à tour, comparant l'installation des structures d'acier à une altitude de 70 mètres à « danser sur une lame de rasoir ».

En mars, une grue sur chenilles ZCC9800W de Zoomlion a achevé avec succès de multiples installations de hautes turbines - de 120 à 150 mètres - pour un projet d'énergie éolienne au Vietnam. Dans le cadre de son offre de services localisés, Zoomlion a même adapté en vietnamien la langue d'utilisation pour les écrans, les touches, les échelles de référence et le manuel d'exploitation, offrant ainsi plus de commodité pour le client. Une équipe de services techniques s'y est également rendue pour former les opérateurs.

En avril, Zoomlion a envoyé 100 équipements de terrassement dans les pays de l'initiative de la Belt and Road Initiative (BRI, ou Nouvelle route de la soie), en Asie du Sud-Est; ceux-ci contribueront à l'exécution de divers projets de construction d'infrastructures.

L'entreprise a également signé des accords pour de multiples commandes en Europe et en Amérique du Nord, où la demande pour des équipements plus verts a augmenté considérablement en raison des récentes exigences plus strictes en matière d'émissions atmosphériques. Les renommées plateformes élévatrices électriques de Zoomlion, appréciées pour leur longue autonomie, leur recharge rapide, leur poids léger et le quiétude d'utilisation, enregistrent des ventes records. L'entreprise travaille sans relâche au développement et à la fabrication d'équipements pour le travail en hauteur qui font appel aux énergies propres.

