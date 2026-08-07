ZoomInfo Technologies legte Quartalsergebnis vor

ZoomInfo Technologies hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -2.19 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 310.4 Millionen USD – ein Plus von 1.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ZoomInfo Technologies 306.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch