ZoomInfo Technologies Aktie 52926985 / US98980F1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.05.2026 23:28:05
ZoomInfo Technologies Inc Q1 Profit Rises
(RTTNews) - ZoomInfo Technologies Inc (GTM) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $29.3 million, or $0.10 per share. This compares with $26.8 million, or $0.08 per share, last year.
Excluding items, ZoomInfo Technologies Inc reported adjusted earnings of $87.5 million or $0.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $310.2 million from $305.7 million last year.
ZoomInfo Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.3 Mln. vs. $26.8 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.08 last year. -Revenue: $310.2 Mln vs. $305.7 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.26 To $ 0.28 Next quarter revenue guidance: $ 300 M To $ 303 M Full year EPS guidance: $ 1.10 To $ 1.12 Full year revenue guidance: $ 1.185 B To $ 1.205 B
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu ZoomInfo Technologies Inc Registered Shs
|
10.05.26
|Ausblick: ZoomInfo Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: ZoomInfo Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)