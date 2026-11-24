Zoomcar hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoomcar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.0 Millionen USD im Vergleich zu 2.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch