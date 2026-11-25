Zoom Video Communications A stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33.79 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 59.37 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1’952.01 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 14.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1’707.57 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch