ZOOM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ZOOM stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9.96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -61.910 JPY je Aktie in den Büchern standen.

ZOOM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch