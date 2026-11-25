Zoom Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.01 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1.29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch