Zoom Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zoom Communications hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.15 USD, nach 1.16 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.28 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1.22 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch