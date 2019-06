Zones inondables : la CMM adopte un règlement de contrôle intérimaire complémentaire à la zone d'intervention spéciale

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Un règlement de contrôle intérimaire (RCI) concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation ainsi que les premières cartes réalisées ont été adoptés aujourd'hui par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans le but d'offrir aux municipalités les meilleurs outils pour se préparer et concevoir des aménagements résilients au cours des prochaines années.

Les inondations des printemps 2017 et2019 et les changements climatiques exigent en effet de disposer rapidement d'une cartographie des risques d'inondation basée sur les données les plus à jour afin de soutenir la gestion des zones inondables et d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Jusqu'ici, plus de 150 cartes ont été réalisées sur les trois cours d'eau identifiés comme prioritaires, soit la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles et le secteur nord du lac des Deux Montagnes. La cartographie des plaines inondables des rivières Richelieu et Saint-Jacques, du lac Saint-Louis, du fleuve Saint-Laurent et du reste du lac des Deux Montagnes se poursuivra quant à elle au cours des prochains mois pour être complétée en décembre 2020. Les nouvelles cartes, qui seront intégrées au RCI au fur et à mesure de leur production, sont conformes à la politique actuellement en vigueur.

La méthodologie employée par la CMM représente les plus hauts standards utilisés actuellement au Québec. Elle répond aux meilleures pratiques en la matière et permettra de compléter le régime de protection là où le décret de la zone d'intervention spéciale n'aura pas déjà fixé les règles.

« La CMM entend collaborer avec le gouvernement afin de soutenir la gestion des zones inondables et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le cadre réglementaire actuel, découlant de la Politique de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable, doit évoluer vers une nouvelle réglementation basée sur une approche de gestion du risque. Les travaux réalisés par la CMM permettront donc au comité d'action sur l'aménagement de redéfinir un cadre normatif », a déclaré Mme Valérie Plante, présidente de la Communauté.

Le secteur nord du lac des Deux Montagnes, durement touché par les inondations de 2019, se caractérise par des enjeux particuliers qui commandent des actions à court et moyen terme pour assurer la protection et la résilience des municipalités, notamment la gestion des eaux pluviales et des périodes de crues printanières. En outre, la Communauté demande au gouvernement que soit décrétée une zone d'intervention spéciale (ZIS). La CMM travaille sur une nouvelle approche de gestion du risque qui permettra de prendre en compte les enjeux particuliers de ce territoire.

Rappelons que le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 5,5 M$ à la CMM pour procéder à une mise à jour de la cartographie en zones inondables sur son territoire à la suite des inondations du printemps 2017. Ces travaux de cartographie des risques d'inondation basée sur les données les plus à jour répondent au mandat du gouvernement du Québec.

