Zone Frontier B stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29.600 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch