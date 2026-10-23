Zomato öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zomato gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 INR gegenüber 0.070 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77.62 Prozent auf 241.38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135.90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch