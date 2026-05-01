Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zölle auf US-Importe
|
01.05.2026 23:30:00
Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck
US-Präsident Donald Trump hat via Social Media eine massive Erhöhung der Importzölle für europäische Pkw und Lkw auf 25 Prozent angekündigt.
• Begründung ist eine mangelnde Einhaltung bestehender Handelsverträge durch die Europäische Union
• Autoaktien unter Beschuss
Zollankündigung sorgt für Unruhe an den Märkten
Der US-Präsident Donald Trump sorgt für ein politisches Beben an den globalen Märkten. Über die Plattform Truth Social gab das Staatsoberhaupt am Freitag bekannt, dass die Vereinigten Staaten die Tarife für aus der Europäischen Union importierte Pkw und Lkw ab der kommenden Woche auf 25 Prozent anheben werden. "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich nächste Woche die Zölle für Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union auf 25 Prozent erhöhen werde", erklärte Donald Trump an seine Anhänger und die internationale Staatengemeinschaft. Als primären Grund führte er an, dass die Europäische Union "unserem voll vereinbarten Handelsabkommen nicht nachkommt".
Fokus auf US-Produktion: "No Tariff" für lokale Fertigung
In seiner Stellungnahme betonte Donald Trump explizit, dass Fahrzeuge, die in amerikanischen Werken produziert werden, von den neuen Abgaben befreit bleiben. "Es ist völlig klar und vereinbart, dass es KEINEN ZOLL geben wird, wenn sie Autos und Lastwagen in US-Werken produzieren", so Donald Trump gegenüber den betroffenen Herstellern. Der Präsident verwies dabei auf Investitionen in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar, die aktuell in den Bau neuer Produktionsstätten auf US-Boden fliessen würden. Ziel dieser protektionistischen Strategie ist die Stärkung der heimischen Industrie und die Schaffung von Arbeitsplätzen für amerikanische Arbeiter.
Folgen für deutsche Autobauer und Anleger
Die angekündigte Zollanhebung dürfte insbesondere exportorientierte deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz unter Druck setzen, da die USA zu ihren wichtigsten Absatzmärkten zählen. Kurzfristig könnten höhere Importkosten die Margen belasten oder Preiserhöhungen erforderlich machen, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde. Zugleich rücken bestehende und geplante Produktionsstandorte in den USA strategisch in den Vordergrund, da lokal gefertigte Fahrzeuge von den Zöllen ausgenommen bleiben sollen. Für Anleger erhöht sich damit die Unsicherheit: Während Unternehmen mit starker US-Fertigung tendenziell robuster aufgestellt sind, könnten Titel mit hoher Exportabhängigkeit stärker schwanken. Insgesamt ist mit erhöhter Volatilität bei Auto- und Zuliefereraktien zu rechnen, bis klar ist, ob es zu Gegenmassnahmen der EU oder Verhandlungen kommt.
Autowerte reagieren bereits am Freitag im US-Handel
Am Freitag konnten die betroffenen Aktien feiertagsbedingt in Europa noch nicht auf die Neuigkeiten reagieren, im US-Handel zeigen sich aber bereits die Folgen: Die Aussicht auf die höheren Zölle belastete bereits die Kurse europäischer Autobauer im US-Handel. So fiel der Kurs von Stellantis an der New York Stock Exchange um 2,06 Prozent auf 7,13 US-Dollar, während Ferrari 1,74 Prozent auf 341,26 US-Dollar verloren. Auch Hinterlegungsscheine (ADR) von Volkswagen und Mercedes gaben nach. Für die ohnehin angeschlagene europäische Autoindustrie kommt der Vorstoss zur Unzeit: Steigende Rohstoffpreise infolge geopolitischer Spannungen erhöhen die Produktionskosten, während eine schwächere Konjunktur die Nachfrage dämpfen könnte. Der europäische Branchenindex der Automobilhersteller und Zulieferer hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 13 Prozent verloren und notiert nur knapp über seinem Mehrjahrestief aus dem März.
Rahmenabkommen zwischen USA und EU unter Druck
Im Sommer vergangenen Jahres hatten sich Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Obergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile sollte dieser Satz gelten. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für US-Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern. Die Umsetzung des Abkommens wurde jedoch durch weitere Zolldrohungen und politische Spannungen gebremst.
Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
30.04.26
|Wie Experten die Stellantis-Aktie im April einstuften (finanzen.net)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis verliert am Donnerstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.