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Zölle auf US-Importe 01.05.2026 23:30:00

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Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck

US-Präsident Donald Trump hat via Social Media eine massive Erhöhung der Importzölle für europäische Pkw und Lkw auf 25 Prozent angekündigt.

Stellantis
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• US-Präsident Donald Trump kündigt Erhöhung der Zölle für EU-Fahrzeuge auf 25 Prozent für die kommende Woche an
• Begründung ist eine mangelnde Einhaltung bestehender Handelsverträge durch die Europäische Union
• Autoaktien unter Beschuss

Zollankündigung sorgt für Unruhe an den Märkten

Der US-Präsident Donald Trump sorgt für ein politisches Beben an den globalen Märkten. Über die Plattform Truth Social gab das Staatsoberhaupt am Freitag bekannt, dass die Vereinigten Staaten die Tarife für aus der Europäischen Union importierte Pkw und Lkw ab der kommenden Woche auf 25 Prozent anheben werden. "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich nächste Woche die Zölle für Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union auf 25 Prozent erhöhen werde", erklärte Donald Trump an seine Anhänger und die internationale Staatengemeinschaft. Als primären Grund führte er an, dass die Europäische Union "unserem voll vereinbarten Handelsabkommen nicht nachkommt".

Fokus auf US-Produktion: "No Tariff" für lokale Fertigung

In seiner Stellungnahme betonte Donald Trump explizit, dass Fahrzeuge, die in amerikanischen Werken produziert werden, von den neuen Abgaben befreit bleiben. "Es ist völlig klar und vereinbart, dass es KEINEN ZOLL geben wird, wenn sie Autos und Lastwagen in US-Werken produzieren", so Donald Trump gegenüber den betroffenen Herstellern. Der Präsident verwies dabei auf Investitionen in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar, die aktuell in den Bau neuer Produktionsstätten auf US-Boden fliessen würden. Ziel dieser protektionistischen Strategie ist die Stärkung der heimischen Industrie und die Schaffung von Arbeitsplätzen für amerikanische Arbeiter.

Folgen für deutsche Autobauer und Anleger

Die angekündigte Zollanhebung dürfte insbesondere exportorientierte deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz unter Druck setzen, da die USA zu ihren wichtigsten Absatzmärkten zählen. Kurzfristig könnten höhere Importkosten die Margen belasten oder Preiserhöhungen erforderlich machen, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde. Zugleich rücken bestehende und geplante Produktionsstandorte in den USA strategisch in den Vordergrund, da lokal gefertigte Fahrzeuge von den Zöllen ausgenommen bleiben sollen. Für Anleger erhöht sich damit die Unsicherheit: Während Unternehmen mit starker US-Fertigung tendenziell robuster aufgestellt sind, könnten Titel mit hoher Exportabhängigkeit stärker schwanken. Insgesamt ist mit erhöhter Volatilität bei Auto- und Zuliefereraktien zu rechnen, bis klar ist, ob es zu Gegenmassnahmen der EU oder Verhandlungen kommt.

Autowerte reagieren bereits am Freitag im US-Handel

Am Freitag konnten die betroffenen Aktien feiertagsbedingt in Europa noch nicht auf die Neuigkeiten reagieren, im US-Handel zeigen sich aber bereits die Folgen: Die Aussicht auf die höheren Zölle belastete bereits die Kurse europäischer Autobauer im US-Handel. So fiel der Kurs von Stellantis an der New York Stock Exchange um 2,06 Prozent auf 7,13 US-Dollar, während Ferrari 1,74 Prozent auf 341,26 US-Dollar verloren. Auch Hinterlegungsscheine (ADR) von Volkswagen und Mercedes gaben nach. Für die ohnehin angeschlagene europäische Autoindustrie kommt der Vorstoss zur Unzeit: Steigende Rohstoffpreise infolge geopolitischer Spannungen erhöhen die Produktionskosten, während eine schwächere Konjunktur die Nachfrage dämpfen könnte. Der europäische Branchenindex der Automobilhersteller und Zulieferer hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 13 Prozent verloren und notiert nur knapp über seinem Mehrjahrestief aus dem März.

Rahmenabkommen zwischen USA und EU unter Druck

Im Sommer vergangenen Jahres hatten sich Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Obergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile sollte dieser Satz gelten. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für US-Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern. Die Umsetzung des Abkommens wurde jedoch durch weitere Zolldrohungen und politische Spannungen gebremst.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP

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