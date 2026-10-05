Zojirushi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zojirushi hat am 02.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.57 JPY gegenüber 11.61 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 18.78 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zojirushi 17.56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch