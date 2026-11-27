Zodiac Resources liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zodiac Resources die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zodiac Resources -0.010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch