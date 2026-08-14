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14.08.2026 06:37:00
Zodiac-Jrd-Mkj: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zodiac-Jrd-Mkj hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.58 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129.5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 127.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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