Zodiac Clothing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zodiac Clothing hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zodiac Clothing ein EPS von -3.590 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 333.1 Millionen INR – eine Minderung von 14.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 391.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch