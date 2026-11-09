Zodiac Clothing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zodiac Clothing hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.98 INR. Im Vorjahresquartal waren -4.550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365.1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 325.4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch