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16.09.2026 16:51:37
ZKB teilt Geschäft mit reichen Kunden auf
Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) baut ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden um. Der bisherige Bereich Key Clients wird per Anfang 2027 in zwei eigenständige Einheiten aufgeteilt. Gleichzeitig kommt es zu Wechseln in der Führung, wie das Staatsinstitut am Mittwoch mitteilte.
Künftig gibt es einen Bereich Key Clients sowie einen Bereich UHNWI, Philanthropy & Foundations. Mit der Aufteilung reagiere die ZKB auf das starke Wachstum und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundengruppen. UHNWI steht für "Ultra High Net Worth Individuals", also besonders vermögende Privatkunden.
Die Leitung von Key Clients übernimmt per 1. Januar 2027 Roland Wamister. Er kommt von der Genfer Privatbank Lombard Odier, wo er seit 2024 ein Team für Schweizer Kunden leitet. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei UBS und Credit Suisse tätig.
Für Wamister ist es eine Rückkehr zur ZKB. Er arbeitete bereits während mehr als fünf Jahren für die Kantonalbank, unter anderem im Private Banking und zuletzt als Verantwortlicher für das Marktgebiet Zürichsee.
Den neuen Bereich UHNWI, Philanthropy & Foundations übernimmt Victor Tusch. Er ist derzeit Leiter Key Clients und war laut ZKB massgeblich am Aufbau des Geschäfts mit sehr vermögenden Kunden beteiligt. Tusch folgt auf Bruno Ammann, der seine Führungsverantwortung Ende 2026 abgibt.
Mit der neuen Struktur will die ZKB laut Private-Banking-Chefin Florence Schnydrig Moser ihren Wachstumskurs fortsetzen und ihre Position in diesem Geschäft ausbauen.
to/tp
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